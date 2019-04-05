На восьми вулицях Києва зникла вода через аварії (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
Вранці у п’ятницю, 5 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Прорізна, 11, 11А, 11Б;
- вул. Оболонська, 41;
- вул. Турівська, 9, 16;
- вул. Івана Сірка, 8, 9, 11, 15, 2-7;
- вул. Васильківська, 97, 30-56;
- вул. Володимира Єрмоленка, 15;
- вул. Академічна, 20;
- пр-т. Науки, 62, 62А, 64.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.
Як повідомлялося, 4 квітня через аварії на мережі без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.