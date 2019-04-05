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    На восьми вулицях Києва зникла вода через аварії (адреси)

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    На восьми вулицях Києва зникла вода через аварії (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    Вранці у п’ятницю, 5 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Прорізна, 11, 11А, 11Б;
    • вул. Оболонська, 41;
    • вул. Турівська, 9, 16;
    • вул. Івана Сірка, 8, 9, 11, 15, 2-7;
    • вул. Васильківська, 97, 30-56;
    • вул. Володимира Єрмоленка, 15;
    • вул. Академічна, 20;
    • пр-т. Науки, 62, 62А, 64.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

    Як повідомлялося, 4 квітня через аварії на мережі без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.

     

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