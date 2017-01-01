Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)
- Сьогодні, 13:37
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За словами очевидців, пошкоджено декілька десятків павільйонів
У Дарницькому районі Києва, з самого ранку п'ятниці, 8 грудня, працівники «Київблагоустрою» демонтували десятки торгових точок.
Про це інформує паблік dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook, повідомляє «Главком».
«На Дарницькому ринку рознесли кілька десятків магазинів. Підприємці рятують товар і підраховують збитки », - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у центрі Києва за лічені хвилини невідомі рознесли меблевий магазин.