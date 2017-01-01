  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)

    За словами очевидців, пошкоджено декілька десятків павільйонів
    У Дарницькому районі Києва, з самого ранку п'ятниці, 8 грудня, працівники «Київблагоустрою» демонтували десятки торгових точок. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook, повідомляє «Главком». «На Дарницькому ринку рознесли кілька десятків магазинів. Підприємці рятують товар і підраховують збитки
    • Сьогодні, 13:37
    • Розсилка

    За словами очевидців, пошкоджено декілька десятків павільйонів

    У Дарницькому районі Києва, з самого ранку п'ятниці, 8 грудня, працівники «Київблагоустрою» демонтували десятки торгових точок.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook, повідомляє «Главком».

    «На Дарницькому ринку рознесли кілька десятків магазинів. Підприємці рятують товар і підраховують збитки », - наголошується в повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)
    Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)
    Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)
    Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у центрі Києва за лічені хвилини невідомі рознесли меблевий магазин.

    Читайте також
    Київ благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ