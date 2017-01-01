Благоустрій по-київські: в Дарницькому районі разгромили кіоски (фото)

За словами очевидців, пошкоджено декілька десятків павільйонів

У Дарницькому районі Києва, з самого ранку п'ятниці, 8 грудня, працівники «Київблагоустрою» демонтували десятки торгових точок. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook, повідомляє «Главком». «На Дарницькому ринку рознесли кілька десятків магазинів. Підприємці рятують товар і підраховують збитки