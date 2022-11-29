Блекаут не страшний? На столичній ВДНГ з’явиться новорічна ялинка і фотозони за 1,4 млн грн

Тендер виграв підприємець із Києва, який спеціалізується на оренді майна

Національний комплекс «Експоцентр України» за результатами тендера 14 листопада уклав договір із підприємцем Юрієм Красієм на організацію проєкту «Зимова країна на ВДНГ 2022/2023». Загальна вартість закупівлі становить 1,37 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Протягом 10 грудня 2022 року-26 лютого 2023 року на території «Експоцентр України» (проспект Академіка Глушкова, 1) буде змонтовано новорічну ялинку, декоративні вікна з підсвіткою; встановлено велетенські банти, які освічуватимуться за допомогою Led-світильників.

Крім цього, підрядник облаштує кілька фотозон і проведе декорування центрального фонтану та фасадів.

У рамках «Зимової країни на ВДНГ» також заплановано проведення анімаційної програми. У пункті витрат новорічних заходів вказано, що гонорар підприємця Красія становитиме 100 тис. грн.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ФОП Юрій Красій зареєстрований у столиці. Спеціалізується на оренді майна.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що у Києві на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде. Ще одна свіжа заява мера – у Києві таки встановлять головну ялинку. Відомо, що у столиці буде кілька новорічних локацій, в тому числі на Софійській площі. Ялинки будуть встановлені за рахунок бізнесу.

Зазначимо, в Одесі попри жорсткий дефіцит та економію електроенергії запустили ковзанку. Парк розваг працює з атракціонами та яскраво освітлюється, у той час як неподалік у кіоску продають хліб при світлі свічок, а вулиці темні.

Нагадаємо, через непросту ситуацію в енергетиці по всій Україні тривають відключення електропостачання. За розпорядженням НЕК «Укренерго», у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання.