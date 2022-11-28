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ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві
Киян просять максимально обмежити споживання електроенергії
фото з відкритих джерел

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання

У Києві тривають аварійні відключення електроенергії. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання.

При цьому забезпечення електроенергії критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% світла, яке лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

«Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками», – йдеться у повідомленні.

Киян просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 листопада, «Укренерго» з 10 ранку застосувало аварійні відключення по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності

Раніше гендиректор Yasno спрогнозував, коли повернуться планові графіки вимкнення світла.

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Теги: блекаут Укренерго ДТЕК енергетика електроенергія

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