Кличко повідомив, чи буде цьогоріч головна ялинка у Києві

Цьогоріч столиця святкуватиме новорічні свята без масових заходів та концертних програм

У Києві таки встановлять головну ялинку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відомо, що у столиці буде кілька новорічних локацій, в тому числі на Софійській площі. Ялинки будуть встановлені за рахунок бізнесу.

«Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу», – повідомив Кличко.

Мер зазначив, цьогоріч столиця святкуватиме новорічні свята без масових заходів, концертних програм та фастфудів.

«Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая», – додав Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що киянам варто враховувати різні сценарії та бути готовим до всього. Він закликав мешканців столиці мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки.