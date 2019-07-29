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    Бно-Айріян почав «чистки» в Київській обладміністрації

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    Голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян&nbsp; - Бно-Айріян почав «чистки» в Київській обладміністрації
    Голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян 

    Звільнено з посади керівник апарату Київської ОДА

    Голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян підписав розпорядження про звільнення тимчасового керівника апарату ОДА Олександра Острянина, який залишить посаду 28 серпня, через тиждень після виходу з відпустки.

    Розпорядження підписано 25 липня.

    Підставою для звільнення стала заява Острянина.

    24 липня Михайло Бно-Айріян підписав розпорядження «Про тимчасове покладання виконання обов'язків керівника апарату Київської обласної державної адміністрації на Стойко О.М.».

    У документі зазначено, що начальник управління організаційної роботи та взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування апарату КОДА Олена Стойко виконуватиме обов'язки керівника апарату на час відпустки Острянина, яка триватиме з 24 липня по 22 серпня.

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    Нагадаємо, на початку року тодішній губернатор Олександр Терещук призначив Острянина заступником голови апарату Київоблдержадміністрації, а в кінці лютого він був підвищений до тимчасового керівника цього відомства.

    Олександр Острянин - екс-заступника начальника управління МВС України в Полтавській області (посаду займав з 2010-го по січень 2015 року). Відомий тим, що уникнув люстрації: хоч і був внесений до реєстру осіб, щодо яких діє заборона на заняття посад в органах державної влади до 2024 року (люстраційний список), але успішно оскаржив своє звільнення в суді.

    27 грудня 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав наказ МВС про звільнення Олександра Острянина незаконним і скасував його. Відомство оскаржило рішення у другій інстанції, однак Київський апеляційний адмінсуд призупинив кримінальне провадження ще до розгляду питання про люстрацію Конституційним судом.

    Раніше повідомлялося, що Михайло Бно-Айріян обіцяє найближчим часом представити громадськості Київщини нову команду.

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