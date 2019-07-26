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    Новий губернатор розповів, куди готова виселитися зі столиці Київська ОДА

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    <span>Зараз Київська обласна держадміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України</span> - Новий губернатор розповів, куди готова виселитися зі столиці Київська ОДА
    Зараз Київська обласна держадміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України

    Київська ОДА може переїхати ближче до Кільцевої дороги

    Київська обласна державна адміністрація може бути перенесена з площі Лесі Українки в центрі столиці до Кільцевої дороги, але не більше ніж на п'ять кілометрів від неї.

    Про це в коментарі KV розповів очільник Київської ОДАМихайло Бно-Айріян.

    «Питання з переїздом поки відкрите. Я вважаю, що це повинно бути недалеко від міста Києва. Якщо ми переїдемо далеко, то втратимо колектив, люди не будуть витрачати на дорогу декілька годин. Це повинно бути на Кільцевій дорозі, плюс-мінус 5 кілометрів. Але поки не почали щось обговорювати», - сказав він.

    Варто зазначити, що у передмісті Києва у цьому радіусі розташовані Вишневе, Вишгород, Бровари. Трохи далі - Буча, Ірпінь, Бориспіль і Обухів.

    Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. 

    Під час представлення нового очільника області Зеленський доручив Бно-Айріяну перенести офіс ОДА з Києва в одне з міст столичного регіону.

    Як повідомлялося, Вишгородська міськрада не залишає надій на переїзд губернатора і адміністрації Київської облдержадміністрації в місто. Нове сусідство дозволить збільшити надходження до міського бюджету від виплачуваних КОДА податків. 

    Приміщення на березі Київського моря, куди раніше планувала переїхати адміністрація столичного регіону, виведено зі сфери управління Фонду держмайна і передано владі Київщини. Втім, пакувати валізи поки рано. Новонабутий об'єкт потребує ремонту, а це справа нешвидка.

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