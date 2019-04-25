До будівництва вантажного термінала в «Борисполі» можуть залучити приватного інвестора



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Підготовлено попередній проект з будівництва нового вантажного термінала

Для будівництва вантажного термінала в аеропорту «Бориспіль» Міністерство інфраструктури України буде проводити конкурс на державно-приватне партнерство, можливий варіант залучення приватного інвестора.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор аеропорту Павло Рябікін.

За його словами, вже завершена стадія техніко-економічного обґрунтування і підготовлений попередній проект з будівництва нового вантажного термінала. Йде підготовка до другої стадії проектування.

«Бориспіль» вже приймає щодня в середньому 100 тонн вантажу і близько 100 тонн пошти, розповів Рябікін.

«Вони привозяться на 75% лінійними перевізниками, регулярними пасажирськими рейсами. Ще 25% - це вже спеціалізовані карго-літаки, які регулярно прилітають в «Бориспіль». Сьогодні це 20% вантажу, який привозиться спеціалізованими карго-компаніями», - повідомив гендиректор аеропорту.

«На нерегулярній основі багато компаній прилітає, абсолютно різних, з усього світу. Наприклад, Turkish Cargo, DHL», - розповів Рябікін.

Нагадаємо, 31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.