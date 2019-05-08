Названо дату відкриття багаторівневого паркінгу в «Борисполі» (відео)



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Багаторівневий паркінг в аеропорту «Бориспіль» Фото: Viacheslav Bezprozvannyi, Facebook

Відбудеться запуск першої черги паркінгу

23 травня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць.

Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

«Приїжджаючи в аеропорт на автомобілі завжди виникає питання: де припаркуватися, де залишити машину? На даний момент в аеропорту діє 12 паркувальних майданчиків, це близько 3000 паркомісць, проте, їх недостатньо в сезон пікового навантаження. 23 травня ми відкриваємо першу чергу багаторівневого паркінгу для пасажирів та продовжуємо розбудову аеропорту», - зазначив комерційний директор аеропорту «Бориспіль» Георгій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Паркінг обладнаний сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відня, Heathrow (Лондон), Гонконгу, Dubai International Airport і Schiphol (Нідерланди). Тут передбачена індикація вільних паркомісць, система відеоспостереження з розпізнаванням автомобільних номерів і водія. Передбачено як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Вартість послуг паркінгу складе 30 гривень за годину, повідомляє Дело.

Спочатку проектним рішенням було заплановано понад 2000 паркомісць. Нинішня добудова передбачає два пускові комплекси по 1000 паркомісць.