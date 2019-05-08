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    Названо дату відкриття багаторівневого паркінгу в «Борисполі» (відео)

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    Багаторівневий паркінг в&nbsp;аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp; - Названо дату відкриття багаторівневого паркінгу в «Борисполі» (відео)
    Багаторівневий паркінг в аеропорту «Бориспіль» 
    Фото: Viacheslav Bezprozvannyi, Facebook

    Відбудеться запуск першої черги паркінгу

    23 травня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць.

    Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

    «Приїжджаючи в аеропорт на автомобілі завжди виникає питання: де припаркуватися, де залишити машину? На даний момент в аеропорту діє 12 паркувальних майданчиків, це близько 3000 паркомісць, проте, їх недостатньо в сезон пікового навантаження. 23 травня ми відкриваємо першу чергу багаторівневого паркінгу для пасажирів та продовжуємо розбудову аеропорту», - зазначив комерційний директор аеропорту «Бориспіль» Георгій Зубко на своїй сторінці у Facebook

    Паркінг обладнаний сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відня, Heathrow (Лондон), Гонконгу, Dubai International Airport і Schiphol (Нідерланди). Тут передбачена індикація вільних паркомісць, система відеоспостереження з розпізнаванням автомобільних номерів і водія. Передбачено як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Вартість послуг паркінгу складе 30 гривень за годину, повідомляє Дело.

    Спочатку проектним рішенням було заплановано понад 2000 паркомісць. Нинішня добудова передбачає два пускові комплекси по 1000 паркомісць.

    Київ Аеропорт Бориспіль автомобіль
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