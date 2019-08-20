«Бориспіль» повідомив, як прийматиме рейси на час закриття «Жулян»
Рейси авіакомпаній, що обслуговувалися в «Жулянах», прийматимуться у двох терміналах «Борисполя»
Аеропорт «Бориспіль» прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені через закриття на ремонт аеродрому Жулян, розподіливши їх між терміналами D і F.
Про це повідомили avianews.com в прес-службі підприємства.
Додаткові рейси авіакомпаній «Белавіа» і LOT будуть обслуговуватися в основному терміналі D. З цього ж терміналу будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines і «Мотор Січ».
Термінал F, який зараз є основним для лоукостів Ryanair і Laudamotion, почне обслуговувати рейси Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торгова марка AZAL), «Джоніка» і Vueling.
Термінал D:
- «Белавіа»
- LOT
- Alitalia
- Pegasus Airlines
- «Мотор Січ»
Термінал F:
- Wizz Air
- Ernest Airlines
- Buta Airways
- «Джоніка»
- Vueling
Нагадаємо, у вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .
Аеропорт не відправлятиме та не прийматиме літаків. Протягом зазначеного часу планують провести плановий ремонт злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок. Вартість робіт оцінюють у 33 мільйони гривень.
Пасажирам, які мають оформлені квитки з вильотом з Жулян в період з 2 вересня по 12 вересня, необхідно звернутися в авіакомпанію для уточнення статусу рейсу і при необхідності переоформлення бронювання.