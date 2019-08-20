«Бориспіль» повідомив, як прийматиме рейси на час закриття «Жулян»



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«Бориспіль» розподілить рейси 10 авіакомпаній між терміналами D і F

Рейси авіакомпаній, що обслуговувалися в «Жулянах», прийматимуться у двох терміналах «Борисполя»

Аеропорт «Бориспіль» прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені через закриття на ремонт аеродрому Жулян, розподіливши їх між терміналами D і F.

Про це повідомили avianews.com в прес-службі підприємства.

Додаткові рейси авіакомпаній «Белавіа» і LOT будуть обслуговуватися в основному терміналі D. З цього ж терміналу будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines і «Мотор Січ».

Термінал F, який зараз є основним для лоукостів Ryanair і Laudamotion, почне обслуговувати рейси Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торгова марка AZAL), «Джоніка» і Vueling.

Термінал D:

«Белавіа»

LOT

Alitalia

Pegasus Airlines

«Мотор Січ»

Термінал F:

Wizz Air

Ernest Airlines

Buta Airways

«Джоніка»

Vueling

Нагадаємо, у вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .

Аеропорт не відправлятиме та не прийматиме літаків. Протягом зазначеного часу планують провести плановий ремонт злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок. Вартість робіт оцінюють у 33 мільйони гривень.

Пасажирам, які мають оформлені квитки з вильотом з Жулян в період з 2 вересня по 12 вересня, необхідно звернутися в авіакомпанію для уточнення статусу рейсу і при необхідності переоформлення бронювання.