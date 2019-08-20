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    «Бориспіль» повідомив, як прийматиме рейси на час закриття «Жулян»

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    &laquo;Бориспіль&raquo; розподілить рейси 10 авіакомпаній між терміналами D і F - «Бориспіль» повідомив, як прийматиме рейси на час закриття «Жулян»
    «Бориспіль» розподілить рейси 10 авіакомпаній між терміналами D і F

    Рейси авіакомпаній, що обслуговувалися в «Жулянах», прийматимуться у двох терміналах «Борисполя»

    Аеропорт «Бориспіль» прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені через закриття на ремонт аеродрому Жулян, розподіливши їх між терміналами D і F.

    Про це повідомили avianews.com в прес-службі підприємства.

    Додаткові рейси авіакомпаній «Белавіа» і LOT будуть обслуговуватися в основному терміналі D. З цього ж терміналу будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines і «Мотор Січ».

    Термінал F, який зараз є основним для лоукостів Ryanair і Laudamotion, почне обслуговувати рейси Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торгова марка AZAL), «Джоніка» і Vueling.

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    Термінал D:

    • «Белавіа»
    • LOT
    • Alitalia
    • Pegasus Airlines
    • «Мотор Січ»

    Термінал F:

    • Wizz Air
    • Ernest Airlines
    • Buta Airways
    • «Джоніка»
    • Vueling

    Нагадаємо, у вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .

    Аеропорт не відправлятиме та не прийматиме літаків. Протягом зазначеного часу планують провести плановий ремонт злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок. Вартість робіт оцінюють у 33 мільйони гривень.

    Пасажирам, які мають оформлені квитки з вильотом з Жулян в період з 2 вересня по 12 вересня, необхідно звернутися в авіакомпанію для уточнення статусу рейсу і при необхідності переоформлення бронювання.

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