«Бориспіль» очолив рейтинг великих аеропортів Європи графіка



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За темпами зростання пасажиропотоку аеропорт посів перше місце

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» знову очолив європейський рейтинг Міжнародної ради аеропортів ACI Europe.

«За підсумками другого кварталу та червня «Бориспіль» став лідером рейтингу ACI Europe серед великих аеропортів Європи. Провідний результат забезпечила динаміка зростання в +23,7% та +27,6%, відповідно», - йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту.

При цьому, перше півріччя «Бориспіль» завершив на другому місці рейтингу (+20,1%), поступившись лише аеропорту Берліна.

ACI Europe щомісяця складає рейтинг аеропортів за рівнем пасажиропотоку, аналізуючи дані понад 230 європейських аеропортів.

Раніше повідомлялося, що у липні 2019 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» досягнув подвоєння пасажиропотоку за трирічний період роботи. За підсумками 25 липня з початку року держпідприємство обслужило 8 млн пасажирів, у той час як за аналогічний період 2016 року – 4 млн осіб.