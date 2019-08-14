З початку року «Бориспіль» вже обслужив 9 млн пасажирів



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«Бориспіль» вдячний пасажирам за довіру

З початку 2019 року до 14 серпня міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 9 мільйонів пасажирів. Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

«9 мільйонів людей - це багато чи мало? Принаймні, це більше, аніж населення в Бангкока, Нью-Йорка та Гонконга. Сьогодні дана цифра стала особливою і для нашого аеропорту – «Бориспіль» обслужив 9 мільйонів пасажирів у 2019 році! 9 мільйонів історій, подорожей, зустрічей, посмішок та незабутніх емоцій», - зазначили в аеропорту.

«Бориспіль» подякував своїм пасажирам за довіру і побажав гарних польотів.

Раніше повідомлялося, що у липні 2019 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» досягнув подвоєння пасажиропотоку за трирічний період роботи. За підсумками 25 липня з початку року держпідприємство обслужило 8 млн пасажирів, у той час як за аналогічний період 2016 року – 4 млн осіб.

Аеропорт «Бориспіль» знову очолив європейський рейтинг Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за рівнем пасажиропотоку.