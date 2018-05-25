«Бориспіль» прийме скасовані раніше рейси з фанатами «Ліверпуля»

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У наступну добу «Бориспіль» буде працювати на межі своєї пропускної спроможності

Перший заступник генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Євгеній Дихне заявив, що аеропорт прийме скасовані раніше рейси з уболівальниками англійського «Ліверпуля». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу прокоментувати ситуацію з уболівальниками Ліверпуль, перельоти яких нібито не підтверджені Борисполем. На наше глибоке переконання відсутність необхідної комунікації зі стороною, яка відправляє (Ліверпуль і Реал Мадрид) за посередництва УЄФА, призвело до ситуації, в якій частина уболівальників могла не потрапити на матч», — зазначив Дихне.

Він заявив, що на початковому етапі підготовки операційного плану прийму повітряних суден під час Ліги чемпіонів аеропорт констатував інфраструктурну обмеженість прийому і стоянки широкофюзеляжних суден (класу Е). Тому їх кількість обмежили до 8 від кожної сторони.

«Тим не менш, ми не вводили жодних обмежень на кількість повітряних суден класу С (Боїнг 737-800, Аербас 320), тобто чартерів, якими оператори могли привозити фанатів», — підкреслив Дихне.

За його словами, два дні тому аеропорт отримав запити на слоти ще від трьох широкофюзеляжних суден з уболівальниками «Ліверпуля» з прильотом на 26 травня.

«На наше глибоке переконання, ми не маємо права підтверджувати слоти, не маючи твердого переконання в можливості вчасно і якісно обслужити літак і не створити тим самим транспортний колапс через накладок в графіках відправлення (рейс оборотний). Внаслідок складних переговорів з авіакомпаніями, які здійснюють регулярні та чартерні перевезення в Борисполі, не пов'язані з перевезенням уболівальників Ліги чемпіонів, нам вдалося частково змістити графік польотів і прийняти дані повітряні судна», - повідомив Дихне.

При цьому він зазначив, що у наступну добу «Бориспіль» буде працювати на межі своєї пропускної спроможності.

Раніше стало відомо, що сотням фанатів «Ліверпуля», які прямували на фінал Ліги чемпіонів до Києва, скасували авіарейси.

«Ліверпуль» повідомив, що близько 1000 уболівальників команди можуть не потрапити на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

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