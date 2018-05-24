Близько однієї тисячі вболівальників «Ліверпуля» не можуть вилетіти до Києва на фінал Ліги чемпіонів

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Влада Києва та Ліверпуля, а також УЄФА намагаються вирішити це питання

«Ліверпуль» повідомив, що близько 1000 уболівальників команди можуть не потрапити на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

Причиною стали суперечки англійської туристичної компанії і авіаційних властей України.

«Ми продовжуємо працювати з усіма зацікавленими сторонами в Великобританії та України, щоб вирішити ситуацію, через яку близько 1000 уболівальників не можуть вилетіти до Києва. Компанія World Choice Sports замовила рейси для наших фанатів, але їх скасували через суперечку між туристичною компанією міста Віднес і авіаційною владою України про розмір літаків», - йдеться у повідомленні.

«Разом з офіційними особами з аеропорту Ліверпуля імені Джона Леннона, міською радою Ліверпуля, УЄФА та владою Києва ми намагаємося вирішити дане питання і будемо продовжувати робити це до тих пір, поки всі способи не будуть вичерпані», - написано в повідомленні клубу.

Фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» пройде 26 травня в Києві.

Початок - о 21.45.

Джерело: ua.tribuna.com