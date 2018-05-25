Головного тренера «Ліверпуля» Клоппа зустріли з короваєм після прибуття до Києва (відео)
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Юрген Клопп
А лідеру клубу Салаху подарувати квіти
«Ліверпуль» через свій Twitter опублікував відео з поїздки команди до Києва.
Після прибуття в столицю України тренеру команди Юргену Клоппу вручили коровай, а лідеру клубу Мохамеду Салаху подарували квіти.
From Merseyside to Kiev. On board with the Reds... #UCLfinal pic.twitter.com/sZLPtbxJO1— Liverpool FC (@LFC) 24 мая 2018 г.
Мерсисайдці оселилися в готелі InterContinental.
Фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» пройде 26 травня в Києві.
Початок - о 21.45.
Джерело: xsport.ua