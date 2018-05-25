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    Головного тренера «Ліверпуля» Клоппа зустріли з короваєм після прибуття до Києва (відео)

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    Юрген Клопп - Головного тренера «Ліверпуля» Клоппа зустріли з короваєм після прибуття до Києва (відео)
    Юрген Клопп

    А лідеру клубу Салаху подарувати квіти

    «Ліверпуль» через свій Twitter опублікував відео з поїздки команди до Києва.

    Після прибуття в столицю України тренеру команди Юргену Клоппу вручили коровай, а лідеру клубу Мохамеду Салаху подарували квіти.

    Мерсисайдці оселилися в готелі InterContinental.

    Фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» пройде 26 травня в Києві.

    Початок - о 21.45.

    Джерело: xsport.ua

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