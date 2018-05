Головного тренера «Ліверпуля» Клоппа зустріли з короваєм після прибуття до Києва (відео)

А лідеру клубу Салаху подарувати квіти

«Ліверпуль» через свій Twitter опублікував відео з поїздки команди до Києва.

Після прибуття в столицю України тренеру команди Юргену Клоппу вручили коровай, а лідеру клубу Мохамеду Салаху подарували квіти.

From Merseyside to Kiev. On board with the Reds... #UCLfinal pic.twitter.com/sZLPtbxJO1