Сотням фанатам «Ліверпуля» скасували авіарейси на фінал Ліги чемпіонів до Києва

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Вболівальники, які заплатили до тисячі фунтів за квитки, намагаються дістатися Києва альтернативними шляхами

Сотням фанатів «Ліверпуля», які прямували на фінал Ліги чемпіонів до Києва, скасували авіарейси.

Про це повідомляє ВВС.

Компанія World Choice Sports яка організувала переліт фанатів до Києва повідомила на сайті, що їй «довелося скасувати до Києва три рейси».

«Через велику кількість рейсів, що летять до Києва, «Бориспіль» не зміг виділити час для літаків. Ми надзвичайно напружено працювали протягом останніх 48 годин, намагаючись вирішити ці проблеми. У нас був і футбольний клуб «Ліверпуль», і поліція, і УЄФА, які намагались вирішити це», — заявила компанія.

«Розчаровані вболівальники, які заплатили до тисячі фунтів за квитки, намагаються дістатися Києва альтернативними шляхами», — повідомляє ВВС.

У «Ліверпулі» вважають, що проблема виникла через суперечку між турфірмою та представниками аеропорту через розміри літаків, передає«Sky News».

Аеропорт «Бориспіль» не оприлюднив станом на вечір 24 травня жодної інформації про це.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.

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