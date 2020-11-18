«Бориспільський експрес»: на будівництві лінії постачальник піску вкрав 9 млн грн

Майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором ТОВ «Київ пісок» за фактично не поставлений пісок

Повідомлено про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів під час постачання піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу «Київ-Пасажирський» до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ «Київ пісок» та Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення Києва з аеропортом «Бориспіль».

Надалі на підставі підроблених видаткових накладних, у яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального об’єму поставленого піску - 60 тис. куб. м, - Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перерахувала на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 21,384 млн грн.

Документально підтверджується, у тому числі висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб. м піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування замаху на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».