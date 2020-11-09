У Києві на вимаганні 250 тис. грн хабара затримали двох поліцейських (фото)

Поліцейські підозрюються у вимаганні коштів від керівника охоронної фірми

Правоохоронці викрили двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції України на вимаганні грошових коштів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, двоє службовців Нацполіції вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн компенсації за начебто невиконання домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення.

Після передачі частини суми – 85 тис. гривень – поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання правоохоронці намагались втекти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття поліцейських здійснювались прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києва, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.