Митників у «Борисполі» викрито у системному хабарництві (фото)

За нестворення перешкод у проходженні митного контролю службовці вимагали від громадян $100-200

Правоохоронці повідомили про підозру за фактами одержання неправомірної вигоди двом державним інспекторам відділу митного оформлення митного поста Київської митниці Держмитслужби в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, вказані службовці систематично вимагали та отримували від громадян, які прибували до аеропорту «Бориспіль», грошові кошти за нестворення штучних перешкод у проходженні митного контролю та швидкий огляд ручної поклажі. Вартість таких «послуг» складала від 100 до 200 доларів США з пасажира.

Під час проведення оперативних заходів 11 листопада службовців викрили безпосередньо після одержання чергової грошової винагороди від громадян, які прибули з Туреччини.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Заходи з викриття корупційної схеми проведено прокурорами спільно з слідчими Голосіївського управління поліції та співробітниками ГУ СБУ у Києві та Київській області.