Е-квитки на «Бориспільський експрес»: завершено розслідування спроби заволодіння 10 млн грн

Посадовці «Укрзалізниці» підозрюються у замаху на заволодіння державними коштами

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування замаху на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес». 9 листопада п’ятьом підозрюваним відкрито матеріали перед скеруванням обвинувального акта до суду. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниця» (на момент вчинення злочину);

колишній заступник директора філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» (чинний на момент підготовки та початку вчинення злочину);

бенефіціарний власник комерційної компанії;

директор комерційної компанії;

заступник директора комерційної компанії.

Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великому розмірі вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб»).

Слідство встановило, що у 2018 році, на момент функціонування системи продажу е-квитків, посадовці «Укрзалізниці» ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації цього ж процесу щодо «Бориспільського експресу». Чиновники сфальшували документи та висновки, аби уникнути проведення відкритих торгів, і всупереч закону організували закупівлю за переговорною процедурою.

Однак експертиза, проведена у межах досудового розслідування, встановила, що надане програмне забезпечення «Укрзалізниці» для продажу квитків на «Бориспільський експрес» дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу https://booking.uz.gov.ua, а отже — не створює додаткової вартості для державної компанії. Розробник зазначеного сервісу запропонував «Укрзалізниці» реалізувати електронний продаж на «Бориспільський експрес» безкоштовно, додавши відповідну опцію до сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги, який у роботі. Натомість «Укрзалізниця» обрала закупівлю опції за 10,4 млн грн в іншої компанії, ймовірно пов’язаної з колишніми посадовцями держкомпанії.

Привілейований постачальник в подальшому мав повністю витіснити попередню компанію із надання ІТ послуг у неконкурентний спосіб — за рахунок наданих службовими особами Укрзалізниці переваг в укладені договорів постачання. Для цього компанія мала впровадити на «Укрзалізниці» свій програмний продукт з продажу квитків на «Бориспільський експрес», яку згодом, під виглядом модернізації, планували впровадити на всі напрямки руху пасажирських потягів.

Після початку досудового розслідування і низки слідчих дій керівництво «Укрзалізниці» зупинило розрахунок за програмне забезпечення із обраною за переговорною процедурою приватною компанією. Таким чином 10,4 млн грн залишились на рахунках державної компанії.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро та САП здійснювали з грудня 2018 року.