Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
Демонтаж лавка-автопричепа типу «Купава»
Фото: Павло Бірюк, Facebook
Найбільше демонтовано лавок-автопричепів
За минулий робочий тиждень (14-18 жовтня) в Києві було прибрано 42 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Так, будо демонтовано:
- 2 лавки-автопричепи типу «Купава» на вул. Толстого, 1-3 та 9
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Інженерній, 1
- 1 лоток-стенд (штендер) на просп. Глушкова, 2
- 1 лоток-стенд (штендер) на просп. Миколи Бажана (метро «Харківська»)
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 3
- 1 гараж на вул. Архітектора Вербицького, 9г
- 2 кіоски на Трухановому острові (біля бази відпочинку «Зеніт»)
- 1 лоток-стенд (штендер) на Оболонському проспекті, 10
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Маршала Тимошенка, 33
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Вадима Гетьмана, 1
- 1 незаконна прибудова на вул. Кудряшова, 5а
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 34 ріг вул. Зоологічна
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 48
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Вербицького, 30
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Юрія Гагаріна, 3
- 2 намети для сезонної торгівлі в Маріїнському парку
- 1 павільйон на просп. Відрадному, 46
- 12 нелегальних альтанок для відпочинку на Трухановому острові
- 1 гараж у Інженерному провулку, 4в
- 1 овоче-фруктова клітка на вул. Новомостицькій, 25
- 1 овоче-фруктова клітка на просп. Відрадному, 18
- 1 овоче-фруктова клітка на бульв. Вацлава Гавела, 79а
- 1 автокав’ярня на пл. Героїв Бресту, 1
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на пл. Героїв Бресту, 1
- 1 овоче-фруктова клітка на вул. Миколи Краснова, 10
- 1 кіоск типу «Купава» на вул. Народного Ополчення, 5
- 1 овоче-фруктова клітка на Повітрофлотському проспекті, 52
- 1 овоче-фруктова клітка на вул. Івана Пулюя, 3.
Як повідомлялося, за тиждень з 7-го по 11 жовтня в Києві було прибрано 63 незаконні тимчасові споруди.