Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)



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Демонтаж лавка-автопричепа типу «Купава» Фото: Павло Бірюк, Facebook

Найбільше демонтовано лавок-автопричепів

За минулий робочий тиждень (14-18 жовтня) в Києві було прибрано 42 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Так, будо демонтовано:

2 лавки-автопричепи типу «Купава» на вул. Толстого, 1-3 та 9

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Інженерній, 1

1 лоток-стенд (штендер) на просп. Глушкова, 2

1 лоток-стенд (штендер) на просп. Миколи Бажана (метро «Харківська»)

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 3

1 гараж на вул. Архітектора Вербицького, 9г

2 кіоски на Трухановому острові (біля бази відпочинку «Зеніт»)

1 лоток-стенд (штендер) на Оболонському проспекті, 10

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Маршала Тимошенка, 33

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Вадима Гетьмана, 1

1 незаконна прибудова на вул. Кудряшова, 5а

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 34 ріг вул. Зоологічна

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 48

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Вербицького, 30

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Юрія Гагаріна, 3

2 намети для сезонної торгівлі в Маріїнському парку

1 павільйон на просп. Відрадному, 46

12 нелегальних альтанок для відпочинку на Трухановому острові

1 гараж у Інженерному провулку, 4в

1 овоче-фруктова клітка на вул. Новомостицькій, 25

1 овоче-фруктова клітка на просп. Відрадному, 18

1 овоче-фруктова клітка на бульв. Вацлава Гавела, 79а

1 автокав’ярня на пл. Героїв Бресту, 1

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на пл. Героїв Бресту, 1

1 овоче-фруктова клітка на вул. Миколи Краснова, 10

1 кіоск типу «Купава» на вул. Народного Ополчення, 5

1 овоче-фруктова клітка на Повітрофлотському проспекті, 52

1 овоче-фруктова клітка на вул. Івана Пулюя, 3.

Як повідомлялося, за тиждень з 7-го по 11 жовтня в Києві було прибрано 63 незаконні тимчасові споруди.