  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж&nbsp;лавка-автопричепа типу &laquo;Купава&raquo;&nbsp; - Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Демонтаж лавка-автопричепа типу «Купава» 
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Найбільше демонтовано лавок-автопричепів

    За минулий робочий тиждень (14-18 жовтня) в Києві було прибрано 42 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Так, будо демонтовано:

    • 2 лавки-автопричепи типу «Купава» на вул. Толстого, 1-3 та 9
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Інженерній, 1
    • 1 лоток-стенд (штендер) на просп. Глушкова, 2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на просп. Миколи Бажана (метро «Харківська»)
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 3
    • 1 гараж на вул. Архітектора Вербицького, 9г
    • 2 кіоски на Трухановому острові (біля бази відпочинку «Зеніт»)
    • 1 лоток-стенд (штендер) на Оболонському проспекті, 10
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Маршала Тимошенка, 33
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Вадима Гетьмана, 1
    • 1 незаконна прибудова на вул. Кудряшова, 5а
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 34 ріг вул. Зоологічна
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Перемоги, 48
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Вербицького, 30
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на просп. Юрія Гагаріна, 3
    • 2 намети для сезонної торгівлі в Маріїнському парку
    • 1 павільйон на просп. Відрадному, 46
    • 12 нелегальних альтанок для відпочинку на Трухановому острові
    • 1 гараж у Інженерному провулку, 4в
    • 1 овоче-фруктова клітка на вул. Новомостицькій, 25
    • 1 овоче-фруктова клітка на просп. Відрадному, 18
    • 1 овоче-фруктова клітка на бульв. Вацлава Гавела, 79а
    • 1 автокав’ярня на пл. Героїв Бресту, 1
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на пл. Героїв Бресту, 1
    • 1 овоче-фруктова клітка на вул. Миколи Краснова, 10
    • 1 кіоск типу «Купава» на вул. Народного Ополчення, 5
    • 1 овоче-фруктова клітка на Повітрофлотському проспекті, 52
    • 1 овоче-фруктова клітка на вул. Івана Пулюя, 3.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)
    Боротьба з МАФами: за тиждень столичні комунальники знесли понад 40 споруд (фото)

    Як повідомлялося, за тиждень з 7-го по 11 жовтня в Києві було прибрано 63 незаконні тимчасові споруди.

    Читайте також
    Київ торгівля благоустрій КМДА МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ