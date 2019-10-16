Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
Демонтаж незаконного намета для сезонної торгівлі
Фото: Павло Бірюк, Facebook
Незаконні точки торгівлі демонтовані комунальники або власниками тимчасових споруд
За минулий робочий тиждень (7 – 11 жовтня) в Києві було прибрано 63 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Так, будо демонтовано:
- 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Саксаганського, 87
- 1 кіоск типу «Купава» на просп. Героїв Сталінграду, 6б
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Маршала Малиновського, 25
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ломоносова, 60а
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Лятошинського, 14
- 1 павільйон на просп. Миколи Бажана (м. «Харківська»)
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Бориспільська, 1
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Петра Григоренка, 22/20
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Петра Григоренка, 14
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Декабристів, 12/37
- 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Юрія Пасхаліна та П.Чубинського
- 1 намет для сезонної торгівлі у Поліському провулку, 32в
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Лариси Руденко, 6
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Світлій, 1
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Єлизавети Чавдар, 13
- 1 ролет на просп. Маяковського, 75/2
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 41б
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Гната Хоткевича, 2/46
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Гродненській, 1/35
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Соборності, 6
- 1 лоток-стенд (штендер) на Мінському проспекті, 4
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Маршала Малиновського, 24/10
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Маршала Малиновського, 34
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Пріорській, 9
- 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Михайла Бойчука, ½
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Костянтинівській, 2
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Василя Порика, 2,4
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 32/34
- 2 намети для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна (ст. м. «Академмістечко»)
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Єреванській, 14
- 1 кіоск на просп. Відрадному, 93/2
- 1 кіоск типу «Купава» на вул. Виборзькій, 2/24
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Виборзькій, 49
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Комарова. 30/28
- 1 лоток-стенд (штендер) на просп. Перемоги, 57
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Білоруській, 17
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Дегтярівській, 4
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дегтярівській, 62
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дорогожицькій, 13
- 1 кіоск типу «Купава» на пл. Перемоги, 2
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Олени Теліги, 17
- 2 клітки на перетині проспекту Григоренка та вул. Ахматової
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Тростянецькій, 7
- 1 павільйон на вул. Кіото, 8-10
- 1 павільйон на просп. Лісовому, 39
- 1 холодильник–лоток на Дніпровській набережній, 7
- 4 холодильники–лотки в Гідропарку на Центральній алеї в бік Венеціанського мосту
- 3 холодильники–лотки на просп. Героїв Сталінграду, 20а
- 2 намети для сезонної торгівлі на просп. Героїв Сталінграду, 20а
- 1 клітка на вул. Героїв Севастополя, 37
Як повідомлялося, у перший тиждень жовтня в Києві було прибрано 51 незаконну тимчасову споруду.