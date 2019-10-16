  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж незаконного намета для сезонної торгівлі - Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного намета для сезонної торгівлі
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Незаконні точки торгівлі демонтовані комунальники або власниками тимчасових споруд

    За минулий робочий тиждень (7 – 11 жовтня) в Києві було прибрано 63 незаконні тимчасові споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Так, будо демонтовано:

    • 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Саксаганського, 87
    • 1 кіоск типу «Купава» на просп. Героїв Сталінграду, 6б
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Маршала Малиновського, 25
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ломоносова, 60а
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Лятошинського, 14
    • 1 павільйон на просп. Миколи Бажана (м. «Харківська»)
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Бориспільська, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Петра Григоренка, 22/20
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Петра Григоренка, 14
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Декабристів, 12/37
    • 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Юрія Пасхаліна та П.Чубинського
    • 1 намет для сезонної торгівлі у Поліському провулку, 32в
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Лариси Руденко, 6
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Світлій, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Єлизавети Чавдар, 13
    • 1 ролет на просп. Маяковського, 75/2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 41б
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Гната Хоткевича, 2/46
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Гродненській, 1/35
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Соборності, 6
    • 1 лоток-стенд (штендер) на Мінському проспекті, 4
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Маршала Малиновського, 24/10
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Маршала Малиновського, 34
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Пріорській, 9
    • 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Михайла Бойчука, ½
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Костянтинівській, 2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Василя Порика, 2,4
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 32/34
    • 2 намети для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна (ст. м. «Академмістечко»)
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Єреванській, 14
    • 1 кіоск на просп. Відрадному, 93/2
    • 1 кіоск типу «Купава» на вул. Виборзькій, 2/24
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Виборзькій, 49
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Комарова. 30/28
    • 1 лоток-стенд (штендер) на просп. Перемоги, 57
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Білоруській, 17
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Дегтярівській, 4
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дегтярівській, 62
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дорогожицькій, 13
    • 1 кіоск типу «Купава» на пл. Перемоги, 2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Олени Теліги, 17
    • 2 клітки на перетині проспекту Григоренка та вул. Ахматової
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Тростянецькій, 7
    • 1 павільйон на вул. Кіото, 8-10
    • 1 павільйон на просп. Лісовому, 39
    • 1 холодильник–лоток на Дніпровській набережній, 7
    • 4 холодильники–лотки в Гідропарку на Центральній алеї в бік Венеціанського мосту
    • 3 холодильники–лотки на просп. Героїв Сталінграду, 20а
    • 2 намети для сезонної торгівлі на просп. Героїв Сталінграду, 20а
    • 1 клітка на вул. Героїв Севастополя, 37

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)
    Намети, ролети, кіоски: за тиждень у Києві знесли 60 МАФів (фото)

    Як повідомлялося, у перший тиждень жовтня в Києві було прибрано 51 незаконну тимчасову споруду.

    Читайте також
    Київ торгівля благоустрій МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ