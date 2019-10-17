Стіну у центрі Києва «укріпили» величезним МАФом (фото)



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МАФ на Лютеранській Фото: Олександр Марущак, Сегодня

МАФом вже зацікавилися у КМДА

У центрі Києва розгорівся скандал: на вулиці Лютеранській, 7/10 під виглядом укріплення підпірної стіни з'явився великий МАФ.

Підпірна стінка знаходиться якраз в тому місці, куди кияни заходять, щоб посидіти у дворику, де встановлені скульптури пеліканів. Статуї птахів зробили полонені німці після Другої світової війни. Раніше місцеві жителі встановили тут паркан і хвіртку, щоб захистити потік екскурсій, які масово водили в їхній двір київські екскурсоводи. Тепер біля хвіртки красується кіоск..

«Підпірна стіна довгий час стояла облупленою, з неї сипалася стара штукатурка. І ось недавно тут з'явилися будівельники, вони відремонтували лише частину стіни, побудували сходинки і якраз в цьому місці поставили свій великий кіоск. Більша ж частина підпірної стінки стоїть і далі перекошеною і в тріщинах», - розповідає місцевий житель Ігор Лавретьєв.

Дивним ремонтом і незрозумілим МАФом вже зацікавилися в Київській міській державній адміністрації.

«Ми вже відправили запити в ДАБК, департамент містобудування та архітектури, департамент земельних ресурсів КМДА. Розбираємося в ситуації. Якщо у власників немає прив'язки до адреси і всіх інших дозвільних документів, ми будемо демонтувати даний об'єкт. Зараз з'ясовуємо всі деталі», - розповів «Сегодня» Татрас Панчій, начальник управління контролю за благоустроєм КМДА.

Нагадаємо, на вулиці Пушкінській в центрі Києва МАФ встановили прямо на велосипедну доріжку. Після скандалу, що вибухнув у соціальних мережах, МАФ демонтували, однак на велодоріжці продовжують паркуватися автомобілі.