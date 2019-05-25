Брати Кличко випробували на міцність скляний міст у Києві: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один квадратний метр скляного мосту витримує навантаження в 1150 кг

Мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром перевірили на міцність скляну підлогу нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

Про це голова Київської міської державної адміністрації повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Скляну підлогу випробували!» – підписав відео мер Києва.

Для того, щоб перевірити міцність скляних конструкцій, Віталій Кличко разом зі своїм братом, екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром, кілька разів підстрибнули.

За словами мера Києва такі навантаження підлогу не лякають – 1 квадратний метр такого покриття витримує навантаження в 1150 кг.

«Скло, яким облаштували підлоги оглядових майданчиків – теж українське. Воно – міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів і привітав киян із Днем Києва.