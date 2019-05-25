  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Брати Кличко випробували на міцність скляний міст у Києві: відео

    • Розсилка
    Брати Кличко випробували на міцність скляний міст у Києві: відео

    Один квадратний метр скляного мосту витримує навантаження в 1150 кг

    Мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром перевірили на міцність скляну підлогу нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

    Про це голова Київської міської державної адміністрації повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Скляну підлогу випробували!» – підписав відео мер Києва. 

    Для того, щоб перевірити міцність скляних конструкцій, Віталій Кличко разом зі своїм братом, екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром, кілька разів підстрибнули.

    За словами мера Києва такі навантаження підлогу не лякають – 1 квадратний метр такого покриття витримує навантаження в 1150 кг.

    «Скло, яким облаштували підлоги оглядових майданчиків – теж українське. Воно – міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту», – підкреслив Віталій Кличко. 

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів і привітав киян із Днем Києва.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ мер Twitter міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ