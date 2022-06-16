Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)

Київська міська державна адміністрація показала побут бійців

Бійці 112-ї бригади тероборони, що захищають Київ, завели на позиціях порося та розбили грядки, зокрема, вирощують цибулю. Побут вояків показала Київська міська державна адміністрація. Відповідні світлини було опубліковано в Telegram.

«Оборонці Києва продовжують працювати на попередження можливих загроз, аби столиця залишалася готовою до протидії російській агресії. Місто вдячне своїм захисникам і всім, хто робить внесок у перемогу», – написали у міській держадміністрації.

На оприлюднених знімках видно, як ведуть господарство тероборонівці – готують їжу, рубають дрова, а також вправляються у стрільбі. У повсякденному житті вояків є місце для гумору. Так, біля одного з бліндажів вони встановили табличку «Небесна канцелярія».

Нагадаємо, у Києві патрульні продовжують виявляти підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсій. Поліція затримала ймовірного бойовика «Л/ДНР» та жінку, яка фотографувала блокпости.