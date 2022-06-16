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    Новини

    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)

    Поросятко на позиціях тероборони - Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Поросятко на позиціях тероборони
    фото: Олексій Самсонов/КМДА

    Київська міська державна адміністрація показала побут бійців

    Бійці 112-ї бригади тероборони, що захищають Київ, завели на позиціях порося та розбили грядки, зокрема, вирощують цибулю. Побут вояків показала Київська міська державна адміністрація. Відповідні світлини було опубліковано в Telegram.

    «Оборонці Києва продовжують працювати на попередження можливих загроз, аби столиця залишалася готовою до протидії російській агресії. Місто вдячне своїм захисникам і всім, хто робить внесок у перемогу», – написали у міській держадміністрації.

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    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)
    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)

    На оприлюднених знімках видно, як ведуть господарство тероборонівці – готують їжу, рубають дрова, а також вправляються у стрільбі. У повсякденному житті вояків є місце для гумору. Так, біля одного з бліндажів вони встановили табличку «Небесна канцелярія».

    Нагадаємо, у Києві патрульні продовжують виявляти підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсій. Поліція затримала ймовірного бойовика «Л/ДНР» та жінку, яка фотографувала блокпости.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна Telegram поліція місто столиця окупація #stoprussia
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    Бригада тероборони завела на позиціях порося та розбила грядки (фото)