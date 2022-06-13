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  4. У Києві затримали ймовірну диверсантку, яка фотографувала блокпости (фото)
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    Новини

    У Києві затримали ймовірну диверсантку, яка фотографувала блокпости (фото)

    У Шевченківському районі міста патрульні виявили, ймовірно, прихильницю сепаратизму - У Києві затримали ймовірну диверсантку, яка фотографувала блокпости (фото)
    У Шевченківському районі міста патрульні виявили, ймовірно, прихильницю сепаратизму

    У жінки в телефоні знайшли фото різних блокпостів

    У Києві патрульні продовжують виявляти підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсій. Поліція затримала ймовірного бойовика «Л/ДНР» та жінку, яка фотографувала блокпости. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

    «У Шевченківському районі міста патрульні виявили, ймовірно, прихильницю сепаратизму. В її телефоні інспектори побачили фото блокпостів, а також світлини листів адміністрації терористичних угрупувань на окупованих територіях України», – йдеться у повідомленні.

    Ще одного зловмисника патрульні затримали у Дніпровському районі. Чоловік вживав спиртні напої в громадському місці.

    Під час встановлення особи чоловіка за допомогою інформаційних баз, поліцейські з’ясували, що він можливий учасник незаконних збройних формувань на окупованих територіях.

    В Оболонському районі також затримали підозрілого чоловіка. У його телефоні патрульні виявили фото розміщення військової техніки, позицій, зброї ЗСУ тощо. Колабораціоніст також здійснював дзвінки на номери з кодом російських операторів.

    Усіх затриманих поліцейські доставили до управлінь поліції та передали слідчим для з’ясування обставин.

    «Робота з виявлення підозрілих осіб, які можуть здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність триває. Якщо ви помітили громадян, які можуть бути диверсантами, розвідниками тощо, негайно повідомляйте про це до поліції», – наголошують у поліції.

    Раніше повідомлялося, як російські спецслужби вербували українських школярів. Зокрема, три таких випадки правоохоронці зафіксували в Луцьку. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які цікавилися ситуацією у регіоні.

    Нагадаємо, росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти».

    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна військові Україна поліція чоловік окупація #stoprussia
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    У Києві затримали ймовірну диверсантку, яка фотографувала блокпости (фото)