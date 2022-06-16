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    Політика

    «План Маршалла»: представник Держдепу озвучив щомісячний розмір допомоги Україні

    «План Маршалла»: представник Держдепу озвучив щомісячний розмір допомоги Україні

    США дають утричі менше, аніж просила Україна, але найбільше від часів Плану Маршалла

    США надаватимуть Україні $1.5 мільярда щомісячно впродовж наступних кількох місяців, щоб забезпечити безперебійне державне управління. Про це заявив головний заступник керівника відділу з питань Європи та Євразії у Держдепі США Дерек Гоґан під час конференції «План Маршалла: уроки для України«, яку організував Центр Вудро Вілсона у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.

    «Ми вже надали $1 млрд на ці потреби ( державного управління - ред.) через механізми, які допомагають надати пряму підтримку бюджету. І буде більше. Близько $1,5 млрд на місяць виділятимуться впродовж найближчих 4-5 місяців», – повідомив Дерек Гоґан, який раніше був послом США в Молдові (2018-2021рр.).

    За словами дипломата, підтримка Вашингтоном України в час цієї війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування «Плану Маршалла» після Другої Світової війни.

    «Допомога, яку США виділяють (Україні - ред.), на основі ухвалених в останні кілька місяців двох законів, складає загалом 53,6 мільярда доларів. І ми виділяємо цю допомогу у повній координації з нашими міжнародними партнерами», – зазначив представник Державного департаменту США.

    Американська концепція допомоги Україні має середньотермінову та довготермінову мету, зазначив Дерек Гоґан. Він надвав основні напрямки середньотермінової допомоги:

    • Підтримка державного управління (пряма підтримка українського бюджету)
    • Підтримка соціальної стійкості (харчова безпека, підтримка громадянського суспільства та ЗМІ)
    • Психологічна та соціальна підтримка (реабілітаційна допомога; підтримка людей, травмованих війною)
    • Безпека та стійкість (допомога прикордонникам та правоохоронцям)
    • Відповідальність (допомога в розслідуванні воєнних злочинів).

    Серед напрямків довготермінової допомоги представник Держдепу назвав такі категорії:

    • Допомога Україні в відновленні збору надходжень
    • Підтримка у проведенні демократичних реформ
    • Стимулювання інвестицій у приватний сектор
    • Підтримка енергетичної диверсифікації
    • Відновлення критичної інфраструктури
    • Продовження безпекової та військової підтримки

    Дерек Гоґан уточнив, що США долучають союзників і партнерів до підтримки України.

    «Путінська агресія назавжди змінила Європу», – додав він.

    Представник Держдепу наголосив також на важливості спільної допомоги Україні з боку США та європейських партнерів.

    Дерек Гоґан: «Наші зусилля з підтримки України, подолання наслідків цієї війни, змінили курс цього конфлікту і зміцнили відносини із партнерами та союзниками».

    «Всупереч планам Путіна, цей конфлікт активізував європейську демократію. І не лише європейську, а й більшість країн світу. Це не було б можливим без тісної співпраці США, союзників і партнерів, в час, коли ми очолюємо глобальні зусилля, аби Росія понесла відповідальність, і щоб надати Україні критичну безпекову та економічну та гуманітарну допомогу», – сказав дипломат.

    Він додав: «Вони розраховували, що війна буде швидкою і закінчиться капітуляцією України, втім український народ продемонстрував надзвичайну стійкість».

    Раніше український уряд заявляв про потребу в 5 млрд доларах щомісяця, щоб підтримувати урядові функції.

    Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

    Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

    Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

    Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

    Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

    Теги: росія окупанти США війна фінансування Україна окупація #stoprussia
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    «План Маршалла»: представник Держдепу озвучив щомісячний розмір допомоги Україні