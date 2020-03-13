Бруд, сміття, торгівля з тротуару: столичний ринок шокує (фото)
На ринку «Зодчих» панує антисанітарія
Депутат Київської міської ради, член фракції ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко побував на ринку «Зодчих», що на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №3 у Святошинському районі (масив Борщагівка). Він був шокований побаченим.
Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Від побаченого трохи очманів. Живу рибу чистять від луски, ріжуть на стейки та продають просто з тротуару. Переповнений смітник - під рукою. М‘ясо з горішками, милом та трусами - тут-таки на ятках. Тротуар перетворився на великий базар і смітник водночас!» - написав Мірошниченко.
Крім того, зелені зони поруч із ринком у смітті та будматеріалах.
«Обабіч дороги, – навічно запаркований, вочевидь безкоштовно (?!), автобрухт, який колись був бусами, а нині - склад для продуктів та нічліг для продавців», – продовжує депутат.
За словами Мірошніченка, через базарників, жебраків та будівельників людям нема де розминутись і перейти дорогу.
Він звернувся до очільників Київблагоустрою, Київзеленбуду, міського голови із закликом втрутитися в ситуацію.