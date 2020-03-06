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    Новини

    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)

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    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Фото: Київблагоустрій

    Частину незаконних об'єктів прибрано власниками

    У столиці протягом трьох днів, 2-4 березня, було демонтовано 71 незаконний тимчасовий об’єкт. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

    Деякі МАФи були прибрані їхніми власниками на вимогу столичної влади.

    Зокрема, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

    • торгівельний павільйон на вул. Березняківській, 19,
    • самовільно прибудоване до історичної будівлі підсобне приміщення на вул. Сагайдачного, 23/8,
    • намет для сезонної торгівлі на проспекті Палладіна, 32/34,
    • два великі контейнери на вул. Пасхаліна, 3 та 1,
    • контейнер на Лісовому проспекті, 23,
    • кіоск на проспекті Глушкова, 3,
    • два гаражі – на Гарматній, 47 і на бульварі В. Гавела, 38-г,
    • низку інших незаконних тимчасових об’єктів.

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    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
    Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)

    «Всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних ТС приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів», - зазначив Київблагоустрій.

    Як повідомлялося, до кінця цього тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу.

    За даними КМДА, з січня 2019 року і до цього часу у Києві демонтували понад 1500 незаконних споруд.

    Київ благоустрій КМДА МАФи
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