Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)



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Фото: Київблагоустрій

Частину незаконних об'єктів прибрано власниками

У столиці протягом трьох днів, 2-4 березня, було демонтовано 71 незаконний тимчасовий об’єкт. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Деякі МАФи були прибрані їхніми власниками на вимогу столичної влади.

Зокрема, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

торгівельний павільйон на вул. Березняківській, 19,

самовільно прибудоване до історичної будівлі підсобне приміщення на вул. Сагайдачного, 23/8,

намет для сезонної торгівлі на проспекті Палладіна, 32/34,

два великі контейнери на вул. Пасхаліна, 3 та 1,

контейнер на Лісовому проспекті, 23,

кіоск на проспекті Глушкова, 3,

два гаражі – на Гарматній, 47 і на бульварі В. Гавела, 38-г,

низку інших незаконних тимчасових об’єктів.

«Всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних ТС приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів», - зазначив Київблагоустрій.

Як повідомлялося, до кінця цього тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу.

За даними КМДА, з січня 2019 року і до цього часу у Києві демонтували понад 1500 незаконних споруд.