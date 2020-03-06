Війна з МАФами: комунальники показали, як за три дні знесли 70 споруд (фото)
Частину незаконних об'єктів прибрано власниками
У столиці протягом трьох днів, 2-4 березня, було демонтовано 71 незаконний тимчасовий об’єкт. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».
Деякі МАФи були прибрані їхніми власниками на вимогу столичної влади.
Зокрема, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:
- торгівельний павільйон на вул. Березняківській, 19,
- самовільно прибудоване до історичної будівлі підсобне приміщення на вул. Сагайдачного, 23/8,
- намет для сезонної торгівлі на проспекті Палладіна, 32/34,
- два великі контейнери на вул. Пасхаліна, 3 та 1,
- контейнер на Лісовому проспекті, 23,
- кіоск на проспекті Глушкова, 3,
- два гаражі – на Гарматній, 47 і на бульварі В. Гавела, 38-г,
- низку інших незаконних тимчасових об’єктів.
«Всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних ТС приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів», - зазначив Київблагоустрій.
Як повідомлялося, до кінця цього тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу.
За даними КМДА, з січня 2019 року і до цього часу у Києві демонтували понад 1500 незаконних споруд.