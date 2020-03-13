Створено інтерактивну карту сміттєвих контейнерів у Києві



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У Києві встановлюють контейнери-дзвіночки для роздільного збору сміття

На карті зазначено адреси розміщення контейнерів та графіки вивезення

У Києві у тестовому режимі запущено інтерактивну карту контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сухої фракції відходів, та контейнерів для роздільного збирання, окремо для скла, пластику, паперу.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київкомунсервіс».

На карті зазначено адреси розміщення контейнерів та графіки їх вивезення.

В подальшому буде додано інформацію щодо юридичних осіб, які мають укладені договори з підприємством «Київкомунсервіс» на вивезення побутових відходів, а також місця встановлення контейнерів для збирання небезпечних відходів у складі побутових від населення.

З картою можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, що минулого року в Києві відновлено проект роздільного збору відходів, встановлено 2,5 тис. контейнерів для сухої фракції, а також окремо для пластику, паперу та скла.

У 2020 році Київ продовжує впроваджувати систему роздільного збору сміття, збільшуючи кількість нових контейнерів для відходів. Так, у лютому було встановлено 55 нових контейнерів-дзвіночків у центральній частині столиці.





