На Центральному залізничному вокзалі у Києві зносять МАФи (фото)



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Демонтують МАФи на Вокзальній площі біля західного підземного переходу Фото: Укрзалізниця

Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок

В рамках комплексної програми із поліпшення сервісу «Назустріч клієнту» Укрзалізниця ліквідовує МАФи на Центральному вокзалі Києва та у конкорсі вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Укрзалізниця намагається в найкоротший термін демонтувати точки хаотичної торгівлі, до кінця тижня буде розчищена площа.

«Для конкорса потрібно більше часу у зв'язку зі складнощами самих конструкцій, проте вже за два тижні територію буде розчищено», - додали в Укрзалізниці.

Раніше Укрзалізниця анонсувала початок другої масштабної хвилі демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу.

Компанія планує знести 10 МАФів, розташованих на площі біля західного підземного переходу, та ще 16 точок – у конкорсі, який з’єднує Центральний та Південний вокзали. Під ліквідацію підпадають торговельні території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться на вокзалі, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

Демонтаж МАФів на вокзалі триває з осені минулого року.