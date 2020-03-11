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    На Центральному залізничному вокзалі у Києві зносять МАФи (фото)

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    Демонтують МАФи&nbsp;на Вокзальній площі біля західного підземного переходу - На Центральному залізничному вокзалі у Києві зносять МАФи (фото)
    Демонтують МАФи на Вокзальній площі біля західного підземного переходу
    Фото: Укрзалізниця

    Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок

    В рамках комплексної програми із поліпшення сервісу «Назустріч клієнту» Укрзалізниця ліквідовує МАФи на Центральному вокзалі Києва та у конкорсі вокзалу.

    Про це повідомляє пресслужба УЗ на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що Укрзалізниця намагається в найкоротший термін демонтувати точки хаотичної торгівлі, до кінця тижня буде розчищена площа.

    «Для конкорса потрібно більше часу у зв'язку зі складнощами самих конструкцій, проте вже за два тижні територію буде розчищено», - додали в Укрзалізниці.

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    На Центральному залізничному вокзалі у Києві зносять МАФи (фото)
    На Центральному залізничному вокзалі у Києві зносять МАФи (фото)

    Раніше Укрзалізниця анонсувала початок другої масштабної хвилі демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу. 

    Компанія планує знести 10 МАФів, розташованих на площі біля західного підземного переходу, та ще 16 точок – у конкорсі, який з’єднує Центральний та Південний вокзали. Під ліквідацію підпадають торговельні території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться на вокзалі, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

    Демонтаж МАФів на вокзалі триває з осені минулого року.

    Київ Укрзалізниця благоустрій МАФи
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