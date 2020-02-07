Буде гаряче: на киян чекає вражаюче вогняне шоу



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На Співочому полі відбудуться фаєр-батли

У суботу, 8 лютого, на Співочому полі в Печерському районі Києва в рамках фестивалю гігантських китайських ліхтарів, який продовжили до 23 лютого, відбудеться шоу вогняного мистецтва. Під час шоу пройдуть фаєр-батли серед представників різних команд. Учасників будуть оцінювати гості фестивалю, а на переможців чекають цінні призи та нагороди.

За словами організаторів, це буде справжнє вогняне шоу.

«У вогняному змаганні візьмуть участь понад 30 учасників з усієї України. Кожен з них покаже справжню театралізовану постановку з різними вогняними реквізитами. Після відбіркового туру на гостей фестивалю чекає гала-концерт від 5 фаєр-команд: Burning Hearts, Nexus Show, Scorpius, Show Project Pyrocast та Х-limit. Також ми влаштуємо Openstage (відкриту сцену) для всіх охочих. Тому звертаємося до всіх колективів: у вас з'явилася прекрасна можливість показати себе на сцені, зробити круте відео на тлі вогняного органу і під вашу музику. Приходьте, беріть участь, буде по-справжньому гаряче!» - розповів Денис Погорілко, організатор фестивалю і керівник компанії Grand Event.

Початок заходу – 8 лютого о 17.00

Адреса: вул. Лаврська, 33.

Як повідомлялося, на Співочому полі в Києві до 23 лютого триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Відео з фестивалю мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.