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    Буде гаряче: на киян чекає вражаюче вогняне шоу

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    Буде гаряче: на киян чекає вражаюче вогняне шоу

    На Співочому полі відбудуться фаєр-батли

    У суботу, 8 лютого, на Співочому полі в Печерському районі Києва в рамках фестивалю гігантських китайських ліхтарів, який продовжили до 23 лютого, відбудеться шоу вогняного мистецтва. Під час шоу пройдуть фаєр-батли серед представників різних команд. Учасників будуть оцінювати гості фестивалю, а на переможців чекають цінні призи та нагороди.

    За словами організаторів, це буде справжнє вогняне шоу.

    «У вогняному змаганні візьмуть участь понад 30 учасників з усієї України. Кожен з них покаже справжню театралізовану постановку з різними вогняними реквізитами. Після відбіркового туру на гостей фестивалю чекає гала-концерт від 5 фаєр-команд: Burning Hearts, Nexus Show, Scorpius, Show Project Pyrocast та Х-limit. Також ми влаштуємо Openstage (відкриту сцену) для всіх охочих. Тому звертаємося до всіх колективів: у вас з'явилася прекрасна можливість показати себе на сцені, зробити круте відео на тлі вогняного органу і під вашу музику. Приходьте, беріть участь, буде по-справжньому гаряче!» - розповів Денис Погорілко, організатор фестивалю і керівник компанії Grand Event.

    Початок заходу – 8 лютого о 17.00

    Адреса: вул. Лаврська, 33.

    Як повідомлялося, на Співочому полі в Києві до 23 лютого триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Відео з фестивалю мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    Віталій Кличко Київ фестиваль кияни концерт
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