Україна цього року візьме участь у шести міжнародних виставках книжок



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Найближча, Лондонська книжкова виставка, буде проводитися 10–12 березня

У 2020 році Україна буде представлена на 6 міжнародних книжкових виставках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України у Facebook.

«30 книжкових виставок-2020: від Китаю до Німеччини. Україна буде представлена на 6 міжнародних виставках: Вільнюському, Лондонському, Паризькому, Франкфуртському, Варшавському книжкових ярмарках, Болонському ярмарку дитячої книжки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Лондонська книжкова виставка (Велика Британія) буде проводитися 10–12 березня; Паризький книжковий салон (Франція) проводитиметься 20–23 березня; виставка дитячої книги в Болоньї (Італія) - 30 березня–2 квітня; Варшавська книжкова виставка (Польща) відбудеться 21–24 травня; Франкфуртська книжкова виставка (Німеччина) — 14-18 жовтня.