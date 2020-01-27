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    Україна цього року візьме участь у шести міжнародних виставках книжок

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    Україна цього року візьме участь у шести міжнародних виставках книжок

    Найближча, Лондонська книжкова виставка, буде проводитися 10–12 березня

    У 2020 році Україна буде представлена на 6 міжнародних книжкових виставках.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України у Facebook.

    «30 книжкових виставок-2020: від Китаю до Німеччини. Україна буде представлена на 6 міжнародних виставках: Вільнюському, Лондонському, Паризькому, Франкфуртському, Варшавському книжкових ярмарках, Болонському ярмарку дитячої книжки», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Лондонська книжкова виставка (Велика Британія) буде проводитися 10–12 березня; Паризький книжковий салон (Франція) проводитиметься 20–23 березня; виставка дитячої книги в Болоньї (Італія) - 30 березня–2 квітня; Варшавська книжкова виставка (Польща) відбудеться 21–24 травня; Франкфуртська книжкова виставка (Німеччина) — 14-18 жовтня.

    Також 20–24 травня відбудеться Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал у Києві, а 16-20 вересня - Форум видавців у Львові.

    Польща Німеччина книги Франція Італія Велика Британія Україна виставка фестиваль
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