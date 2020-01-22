Фаєр-батли та циркове шоу: у Києві грандіозно відсвяткують Китайський Новий рік



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На відвідувачів чекають 30 гігантський інсталяцій

Фестиваль, присвячений святкуванню Китайського Нового року, триватиме до 23 лютого

Киян та гостей міста запрошують відсвяткувати Китайський Новий рік на Співочому полі. Захід відбудеться 24 січня о 17:00 в рамках новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Про це повідомили організатори – компанія Grand Event.

На гостей чекатиме грандіозне світлове шоу та фаєр-батли між командами з різних куточків країни. Родзинкою святкування буде вогняний оргáн – єдиний в Україні та унікальний у світі.

Також на відвідувачів чекає 30 гігантський інсталяцій, які створять чарівну атмосферу свята: легендарна теракотова армія та велика китайська стіна, сичуаньська опера, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок, зоопарк, фламінго, панди, гігантські квіти, алея закоханих та інші неймовірні інсталяції.

У програмі заходу: захопливе шоу китайських артистів циркового жанру, розважальні зони для дорослих та дітей, фуд-зона з китайським рестораном та чайна церемонія, святковий ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи.

За словами організаторів, кожний відвідувач фестивалю зможе доторкнутися до традицій та культури Китаю, а також знайти розваги на свій смак.

Фестиваль, присвячений святкуванню Китайського Нового року, триватиме до 23 лютого.

Місце проведення: вул. Лаврська, 33, Печерський ландшафтний парк «Співоче поле».

Як повідомлялося: 21 січня новорічний Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який проходить зараз на Співочому полі, відчинив двері для соціально незахищених категорій (інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків, та для підопічних благодійних фондів та організацій).