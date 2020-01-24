У переддень Китайського Нового року Кличко показав фестиваль гігантських ліхтарів (фото, відео)



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На виставці представлені 30 гігантських інсталяцій Фото: пресслужба мера Києва

На Співочому полі відбудеться грандіозне світлове шоу та фаєр-батли

На Співочому полі в Києві до 23 лютого триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Відео з фестивалю мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Хоч в Україні новорічно-різдвяні свята вже завершилися, на Співочому полі в столиці ще можна захопити яскраву атмосферу казки. Сьогодні там на киян та гостей столиці чекає програма з нагоди Китайського Нового року! Тож беріть друзів, дітлахів, батьків чи коханих і йдіть на Співоче поле, де триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Атмосфера, справді, захоплююча!» - зазначив у дописі до відео Кличко.

Виставка з 30 гігантських інсталяцій приїхала до Києва з Великобританії, а до того відбулася в Китаї. Серед композицій - теракотова армія та велика китайська стіна, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок, фламінго, панди, алея закоханих.

«А у день початку святкування Китайського Нового року організатори обіцяють ще й цікаву програму: світлове шоу та фаєр-батли, вогняний орган. Фестиваль триватиме до 23 лютого, тож ще є час насолодитися цією казковою красою», - додав мер Києва.

Раніше повідомлялося, що киян та гостей міста запрошують відсвяткувати Китайський Новий рік на Співочому полі. Захід відбудеться 24 січня о 17:00 в рамках новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної».