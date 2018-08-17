Будівельний конфлікт на Осокорках: поліція затримала десятки молодиків



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Фото поліції Затримані на Осокорках

У затриманих виявили щити, гумові палиці, ножі та зброю

Столичні поліцейські попередили конфлікт біля будівництва у Дарницькому районі на Осокорках. Про це заявив відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності, при цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби.

Цю інформацію патрульні відразу передали у чергову частину поліції Києва. Аби попередити можливі правопорушення, на місце події направили спепризначенців, наряди патрульних та за тривогою був піднятий особовий склад територіального управління поліції.

За словами тимчасово виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Віктора Нечитайла, як тільки правоохоронці прибули за вказаною адресою, молодики почали розбігатися у різні сторони, однак поліцейські затримали близько 40 осіб.

«На місці ми побачили, що вони мають спецзасоби – щити, гумові палиці і навіть зброю. Їх доставляють до управління поліції для проведення ретельної перевірки та надання пояснень щодо причин їх збору у вказаному місці», - зауважив правоохоронець.

Раніше повідомлялося, що 28 липня у столиці на Осокорках час акції проти забудови відбулися сутички з поліцією. Пізніше в Національній спілці журналістів України повідомили, що під час сутичок поліцейський розпилив сльозогінний газ в обличчя фотокореспондента міжнародного агентства Associated Press Єфрема Лукацького.

У патрульній поліції проведуть службове розслідування для перевірки інформації щодо розпилення газу в бік журналіста правоохоронцями під час акції протесту на Осокорках у Києві.

Минулого разу сутички на «Осокорках» сталися 16 травня. Тоді внаслідок інциденту між громадськими активістами та охоронцями будівництва на вулиці Єлизавети Чавдар постраждали 17 осіб.

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