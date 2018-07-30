Сутички на Осокорках: поліція розслідує розпилення газу правоохоронцями



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Учасники протесту на столичних Осокорках отримали травми

28 липня під час акції протесту на Осокорках поліція застосувала спецзасоби

У патрульній поліції проведуть службове розслідування для перевірки інформації щодо розпилення газу в бік журналіста правоохоронцями під час акції протесту на Осокорках у Києві минулої суботи. Про це повідомила в ефірі 112 Україна начальник прес-служби Департаменту патрульної поліції Яна Кутова.

«На проспекті Григоренка 28 липня патрульні здійснювали охорону публічної безпеки під час проведення акції проти забудови споруди. За попередньою інформацією, активісти намагалися самовільно знести паркан забудови і поліцейські застосовували спецзасоби з метою припинення групового порушення громадського порядку», - пояснила вона.

У поліції зазначають, що інформацію про розпилення газу отримали зі ЗМІ.

«Керівництвом Департаменту патрульної поліції ініційовано службове розслідування, за результатами якого буде дана правова оцінка діям патрульного», - заявила прес-секретар.

Вона також спрогнозувала, що на розслідування піде не більше місяця.

Раніше повідомлялося, що 28 липня у столиці на Осокорках час акції проти забудови відбулися сутички з поліцією. Пізніше в Національній спілці журналістів України повідомили, що під час сутичок поліцейський розпилив сльозогінний газ в обличчя фотокореспондента міжнародного агентства Associated Press Єфрема Лукацького.

Минулого разу сутички на «Осокорках» сталися 16 травня. Тоді внаслідок інциденту між громадськими активістами та охоронцями будівництва на вулиці Єлизавети Чавдар постраждали 17 осіб.

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