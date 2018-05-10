Плани забудови Києва. Якими стануть Осокорки?

Масив Осокорки буде умовно розбито на три частини

Мовою оригіналу Детальный план Осокорков был утвержден Решением КМР №695/2764, принятым в ноябре 2009 года. Над разработкой проекта застройки трудились архитекторы ГП «Киевгенплан», а заказчиком и инвестором разработки документа значится ООО «Контактбудсервис». Этот ДПТ (детальный план территорий. –



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Київський масив Осокорки

Масив Осокорки буде умовно розбито на три частини

Мовою оригіналу

Детальный план Осокорков был утвержден Решением КМР №695/2764, принятым в ноябре 2009 года. Над разработкой проекта застройки трудились архитекторы ГП «Киевгенплан», а заказчиком и инвестором разработки документа значится ООО «Контактбудсервис».

Этот ДПТ (детальный план территорий. – Ред.) предполагает освоение довольно большой территории: ее площадь составляет 577 га. При этом практически треть (почти 161 га) отводится под жилую застройку. Планируется. что после реализации этого ДПТ, массив Осокорки будет условно разбит на три части: Осокорки-Северные, Осокорки-Центральные и Осокорки-Южные.

ДПТ Осокорків пропонує забудову цієї території

Осокорки-Северные расположатся от проспекта Бажана до улицы Коллекторной. На сегодня эта часть плана близка к завершению: пространство ближе к проспекту Бажана начали застраивать еще в советские времена, а сейчас ведется активная застройка ближе к улице Коллекторной. В частности, здесь возводят ЖМ «Патриотика», ЖК Welcome Home на Ревуцкого, дома по ул. Крушельницкой.

Осокорки-Центральные займут пространство от Коллекторной улицы до самого отдаленного края озера Мартышев. Согласно плану, в состав этого жилмассива войдет 14 микрорайонов, 9 из которых будут жилыми и административными, а 5 — промышленными. Также здесь запланировано создание двух рекреационных зон: большой — вокруг озера Тягле и поменьше — рядом с озером Небреж. Правда, почему-то на проектном плане эти озера имеют не такие очертания, как на географических картах, в ДПТ они существенно меньше. Да и на месте большинства ныне существующих небольших озер значатся высотки… Увы, но ДПТ предполагает застройку заливных лугов, уничтожение множества небольших озер и полное изменение местной экосистемы (которая, к слову, является средой обитания для нескольких видов «краснокнижных» птиц). В ДПТ даже подсчитано, что для реализации этого плана придется только в микрорайоне Осокорки-Центральные намыть более 308 га территории, для чего потребуется более 15 млн кубометров грунта. Правда, эти планы еще можно скорректировать в сторону более бережного отношения к природе: петиция киевлян о создании ландшафтного парка, вместо дальнейшей застройки Осокорков собрала необходимые для ее рассмотрения 10 тыс. подписей. Но к сожалению, эта идея все же не нашла отклика у городских властей: между озерами Тяглове и Небреж уже началось строительство ЖМ «Патриотика на озерах».

Проектний план забудови Центральних Осокорків

Третий жилмассив, Осокорки-Южные расположится от края озера Мартышев до административной границы Киева. К сожалению, в графических материалах ДПТ Осокорков, подробности по его облику в будущем не представлены. Говорится лишь о том, что, как и Центральные Осокорки, этот массив будет состоять из 9 микрорайонов жилой многоэтажной застройки, 7 микрорайонов промышленно-производственных зон, 1 микрорайона усадебной застройки и ландшафтно-рекреационной зоны вокруг озера Святище.

Получается, что Осокорки Центральные и Осокорки Южные будут вплотную примыкать к Бортнической станции аэрации. Надеюсь, что к тому времени как здесь появятся дома, БСА будет модернизирована — ведь расположенные гораздо дальше от нее Северные Осокорки частенько страдают от не самых приятных ароматов этого инженерного сооружения, а ДПТ не предусматривает перенос этой станции:)

Если говорить о будущем Осокорков сухими цифрами, то ДПТ предусматривает, что здесь будет насчитываться 35,5 тыс. новых квартир, в которых будет проживать порядка 80,5 тыс. людей. Правда, мне лично кажется, что людей и квартир будет больше: за основу расчетов показателей ДПТ бралась этажность новостроек на уровне 14-18 этажей, а фактически дома будут, скорее всего, выше.

У ДПТ передбачено 14-18-поверхові будинки

Понятно, что помимо жилья здесь должны появиться и объекты инфраструктуры: школы, садики, больницы, магазины и т.п. И это все запланировано в документе. В частности, ДПТ предполагает, что местные садики смогут вместить порядка 2,7 тыс. детей, а школы — более 10 тыс. учеников. И это очень хорошо, ведь сегодня на Осокорках наблюдается самый настоящий кризис мест в детских воспитательных и учебных заведениях. В садик попасть крайне непросто, да и в школу записать ребенка проблематично. По словам жителей Осокорков, сегодня в местных школах учится более чем по 30 детей в классах. Так что я надеюсь, что запланированные в ДПТ дошкольные и школьные заведения не останутся «на бумаге», а будут воплощены в жизнь. Как и строительство поликлиники и больницы, которая расположится в 15 микрорайоне Центральных Осокорков. В то же время, по поводу строительства различных ТРЦ и офисных центров я почему-то не переживаю:)

Интересно, что ДПТ предусматривает строительство на Осокорках нескольких пунктов «молочной кухни». Насколько я в курсе, в 2009 году (когда принимали ДПТ) эти заведения уже были упразднены. Поэтому можно предположить, что данная строка попала в ДПТ случайно, «по наследству» от ранее разработанных планов.

Вулична мережа майбутніх Осокорків

Помимо социально-бытовой инфраструктуры, на Центральных и Южных Осокорках придется «с нуля» создавать и транспортную инфраструктуру. В частности, сквозь новый микрорайон должна пройти крупная магистраль «Троещина-Осокорки» с веткой метро, соединяющей эти два массива. Кроме того, в будущих жилых районах запланированы магистрали меридионального (продолжение Днепровской Набережной и улицы Ревуцкого) и широтного (параллельно ул. Коллекторной) направления. По новым улицам пустят трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. В общем, человек отвоюет для себя у природы еще небольшой кусочек. В масштабах планеты, конечно:)

Джерело: Блог "Где в Киеве жить хорошо?"