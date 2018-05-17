Сутички на будівництві на Осокорках: постраждали 17 осіб

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Фото: Олександр Подласов, Facebook Учасники сутички отримали травми

Потерпілі із різними травмами звернулися за медичною допомогою

У Києві на Осокорках внаслідок сутички на будівельному майданчику постраждали 17 осіб. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Як інформував «Главком», інцидент стався у середу, 16 травня, між громадськими активістами та охоронцями будівництва на вулиці Єлизавети Чавдар. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 14:00.

За вказаною адресою прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

«Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що близько 100 осіб почали хуліганські дії на території будівництва. Між охоронцями забудовника та активістами виникла сутичка, під час якої правопорушники кидали каміння, підпалили приміщення для охоронців та пошкодили техніку для виконання будівельних робіт. У результаті конфлікту травми різного ступеня тяжкості отримали 17 осіб, у тому числі поліцейський», - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі провели огляд місця події та опитали свідків конфлікту, а експерти вилучили речові докази.

Відомості про подію належним чином зареєстрували. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 296 (Хуліганство), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини правопорушення та активних учасників конфлікту.