Будівля мерії Києва засяяла кримськотатарським орнаментом (фото)
Підсвічення будівлі КМДА кримськотатарським орнаментом Орьнек, включеним до списку світової спадщини ЮНЕСКО
Кримськотатарський орнамент Орьнек внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО
У четвер, 16 грудня, ввечері на будівлі Київської міської державної адміністрації відбулася презентація візуальної інсталяції/проекції кримськотатарського орнаменту Орьнек. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
16 грудня під час 16 сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО (м. Париж, Франція) український елемент «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
Організатори презентації орнаменту Орьнек на будівлі мерії: МЗС України, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, Київська міська державна адміністрація та Асоціація міст України.
Цей захід відбувся у рамках Меморандуму про співробітництво між Національною комісією України у справах ЮНЕСКО та Асоціацією міст України.