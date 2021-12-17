  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Генасамблея ООН закликає країни до співпраці в рамках Кримської платформи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підтримали документ усі демократичні країни, серед країн, які висловилися проти, &ndash; традиційно Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Куба, Іран, М&rsquo;янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве - Генасамблея ООН закликає країни до співпраці в рамках Кримської платформи
    Підтримали документ усі демократичні країни, серед країн, які висловилися проти, – традиційно Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Куба, Іран, М’янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве
    фото: Генасамблея ООН

    Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму

    Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна». Про це повідомляє Укрінформ.

    За резолюцію проголосували – 65 країн, проти – 25, утрималися – 85.

    Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, – Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

    Цьогорічна резолюція закликає країни ООН до співпраці в рамках міжнародної Кримської платформи.

    У документі зазначається, що органи та посадові особи РФ, створені в тимчасово окупованому Криму, є нелегітимним і мають називатися «окупаційними органами влади Російської Федерації».

    Генасамблея ООН висловлює занепокоєння фактом притягнення до відповідальності окупаційною владою осіб за оприлюднення доповідей генерального секретаря щодо стану прав людини Криму, які лежать в основі резолюції.

    Наголошується на неприпустимості політично мотивованих переслідувань, катувань та свавільних затримань і арештів, позасудових убивств, викрадень, примусового зникнення людей. Резолюція називає конкретні імена людей, який переслідує окупаційна влада – це, зокрема, Емір-Усеін Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял.

    Документ також акцентує увагу на обмеженнях, з якими стикаються українці, у тому числі корінний народ Криму - кримські татари – у реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на працю, а також можливість зберігати свою самобутність, культуру й отримувати освіту українською та кримськотатарською мовами.

    Також указується на факти знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, передачі культурних цінностей та переслідування релігійних традицій.

    У резолюції висловлено занепокоєння мілітаризацією та асиміляцією молоді в Криму Російською Федерацією, зокрема військовою підготовкою дітей, запровадженням «військово-патріотичної» системи освіти.

    Окрім того, вказується на незаконність перепису населення в АРК російською окупаційною владою.

    Наголошується, що окупаційна влада зобов’язана забезпечити питною водою всіх жителів Криму, без дискримінації, для особистого та побутового споживання.

    Силове захоплення Криму є порушенням міжнародного права, і окуповані території мають бути негайно повернуті Україні, підсумовується у резолюції.

    До слова, 9 грудня Генеральна асамблея ООН прийняла посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Криму. У ній міститься підтримка Кримської платформи.

    Теги: Крим кримські татари Сирія ООН українці окуповані території населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генасамблея ООН закликає країни до співпраці в рамках Кримської платформи