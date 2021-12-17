Генасамблея ООН закликає країни до співпраці в рамках Кримської платформи

Підтримали документ усі демократичні країни, серед країн, які висловилися проти, – традиційно Росія, Вірменія, Білорусь, Китай, Куба, Іран, М’янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна». Про це повідомляє Укрінформ.

За резолюцію проголосували – 65 країн, проти – 25, утрималися – 85.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, – Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

Цьогорічна резолюція закликає країни ООН до співпраці в рамках міжнародної Кримської платформи.

У документі зазначається, що органи та посадові особи РФ, створені в тимчасово окупованому Криму, є нелегітимним і мають називатися «окупаційними органами влади Російської Федерації».

Генасамблея ООН висловлює занепокоєння фактом притягнення до відповідальності окупаційною владою осіб за оприлюднення доповідей генерального секретаря щодо стану прав людини Криму, які лежать в основі резолюції.

Наголошується на неприпустимості політично мотивованих переслідувань, катувань та свавільних затримань і арештів, позасудових убивств, викрадень, примусового зникнення людей. Резолюція називає конкретні імена людей, який переслідує окупаційна влада – це, зокрема, Емір-Усеін Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял.

Документ також акцентує увагу на обмеженнях, з якими стикаються українці, у тому числі корінний народ Криму - кримські татари – у реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на працю, а також можливість зберігати свою самобутність, культуру й отримувати освіту українською та кримськотатарською мовами.

Також указується на факти знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, передачі культурних цінностей та переслідування релігійних традицій.

У резолюції висловлено занепокоєння мілітаризацією та асиміляцією молоді в Криму Російською Федерацією, зокрема військовою підготовкою дітей, запровадженням «військово-патріотичної» системи освіти.

Окрім того, вказується на незаконність перепису населення в АРК російською окупаційною владою.

Наголошується, що окупаційна влада зобов’язана забезпечити питною водою всіх жителів Криму, без дискримінації, для особистого та побутового споживання.

Силове захоплення Криму є порушенням міжнародного права, і окуповані території мають бути негайно повернуті Україні, підсумовується у резолюції.

До слова, 9 грудня Генеральна асамблея ООН прийняла посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Криму. У ній міститься підтримка Кримської платформи.