  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Кримськотатарський орнамент внесли до списку спадщини ЮНЕСКО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО - Кримськотатарський орнамент внесли до списку спадщини ЮНЕСКО
    Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО
    фото: virtmuseum.uccs.org.ua

    Розробка номінаційного досьє «Орьнек – кримськотатарський орнамент» була ініціативою кримськотатарських активістів

    Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністр культури України Олександр Ткаченко назвав у Telegram це рішення перемогою для країни.

    За його словами, культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати.

    «Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Буквально щойно це рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі», – повідомив Ткаченко.

    Зазначимо, у липні 2020 року кримськотатарський орнамент Орьнек як елемент нематеріальної культурної спадщини України був внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

    Розробка номінаційного досьє «Орьнек – кримськотатарський орнамент» була довгостроковою ініціативою кримськотатарської громадської організації «Алем».

    Нагадаємо, в Україні може з'явитись День борщу. У березні Україна направила в офіс ЮНЕСКО досьє на український борщ.

    Теги: Крим кримські татари Мінкульт ЮНЕСКО культура Олександр Ткаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кримськотатарський орнамент внесли до списку спадщини ЮНЕСКО