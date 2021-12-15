Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля

Президент України у Брюсселі провів зустріч з президентом Азербайджану

Президент назвав питання звільнення політв'язнів одним з ключових пріоритетів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Брюсселі та звернувся до нього щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що в лютому 2022 року відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. Тому він запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Президент України акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці між країнами, зокрема на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.

До слова, за підтримки Польщі рідні кримських політв'язнів отримали комп'ютерну техніку (відео).

Раніше омбудсмен Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

Нагадаємо, український політв'язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Сімферополі. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Нагадаємо, дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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