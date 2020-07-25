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    Новини

    Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України (фото)

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    Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами - Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України (фото)
    Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами
    Фото: КМДА

    24 липня відзначалася 30 річниця підняття українського національного прапора над столицею

    З нагоди 30-ї річниці підняття українського національного прапора над столицею будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами. 

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    У мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.

    Його підняв тодішній заступник голови Київради Олександр Мосіюк. Тоді на Хрещатику зібралося близько 200 тисяч людей з усієї України.

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    Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України (фото)
    Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України (фото)
    Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України (фото)
    Будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора України (фото)

    Також варто зазначити, що до урочистої річниці Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва підготував святкову тематичну експозицію. Побачити світлини, архівні відеоматеріали та сам стяг, який замайорів над столицею 30 років тому, можна там до 30 липня. 

    Київ історія прапор КМДА Хрещатик
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