Мер Конотопа спалив трофейний прапор Росії навпроти посольства



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Трофейний прапор РС, за словами Семеніхіна, йому надали «хлопці з АТО»

Міський голова Конотопа, що на Сумщині, ветеран АТО-ООС, «свободівець», Артем Семеніхін спалив російський державний прапор.

Таку акцію він влаштував у суботу, 27 червня 2020 року, напроти розташованої на столичному Повітрофлотському проспекті будівлі посольства РФ.

Відповідне відео він виклав на своїй сторінці.

«Так само гарно буде горіти і Кремль!», - наголосив мер Конотопу.

Окрім того, він передав «вітання Шарію».

Свій вчинок він пояснив тим, що нещодавно Анатолій Шарій оприлюднив ролик про нього. Мер Конотопа розповів, що із ролику йому стало зрозуміло, що його «найбільший гріх» — це спалення російського прапора у зоні АТО.

«Тож, Толік Шарій передаю тобі вітання та урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка [Російської Федерації]. Хай твої власники тобі телефонують і кажуть: «Нащо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством?» — заявив Семеніхін.

Трофейний прапор РС, за словами Семеніхіна, йому надали «хлопці з АТО».