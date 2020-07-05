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    У світі

    У США протестувальники спалили прапор країни після виступу Трампа

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    Перед спаленням прапора демонстранти влаштували акцію &laquo;Відмовся від фашизму&raquo;, а також закликали Трампа і віце-президента США Пенси піти у відставку - У США протестувальники спалили прапор країни після виступу Трампа
    Перед спаленням прапора демонстранти влаштували акцію «Відмовся від фашизму», а також закликали Трампа і віце-президента США Пенси піти у відставку

    Спалювання прапора організували учасники Революційної комуністичної партії - ЗМІ

    У США протестувальники спалили американський прапор біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США. Про це повідомляє видання The Hill.

    Зазначається, що спалювання прапора організували учасники Революційної комуністичної партії. Під час інциденту протестувальники викрикували антиурядові гасла, «проти рабства, геноциду і війни» і «Америка ніколи не була великою».

    Видання інформує, що перед спаленням прапора демонстранти влаштували акцію «Відмовся від фашизму», а також закликали Трампа і віце-президента США Пенси піти у відставку.

    Нагадаємо, під час виступу Трамп заявив, що США перемогли фашистів і комуністів, а скоро переможуть і лівих. Він зазначив, що не дозволить «розлюченому натовпу скидати наші статуї, переписувати нашу історію, вести ідеологічну обробку наших дітей і зневажати наші принципи».

    Як відомо, раніше демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

    Як повідомлялося,  десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

    Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).

    ЗМІ США акція прапор протест памятник
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