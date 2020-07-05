У США протестувальники спалили прапор країни після виступу Трампа



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Перед спаленням прапора демонстранти влаштували акцію «Відмовся від фашизму», а також закликали Трампа і віце-президента США Пенси піти у відставку

Спалювання прапора організували учасники Революційної комуністичної партії - ЗМІ

У США протестувальники спалили американський прапор біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США. Про це повідомляє видання The Hill.

Зазначається, що спалювання прапора організували учасники Революційної комуністичної партії. Під час інциденту протестувальники викрикували антиурядові гасла, «проти рабства, геноциду і війни» і «Америка ніколи не була великою».



Видання інформує, що перед спаленням прапора демонстранти влаштували акцію «Відмовся від фашизму», а також закликали Трампа і віце-президента США Пенси піти у відставку.

Нагадаємо, під час виступу Трамп заявив, що США перемогли фашистів і комуністів, а скоро переможуть і лівих. Він зазначив, що не дозволить «розлюченому натовпу скидати наші статуї, переписувати нашу історію, вести ідеологічну обробку наших дітей і зневажати наші принципи».

Як відомо, раніше демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

Як повідомлялося, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).