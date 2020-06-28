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    Військові та переселенці запустили прапор України в бік окупованого Донецька

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    <p>Один з&nbsp;організаторів акції зазначив, що&nbsp;Україна хоче нагадати, що&nbsp;поверне свої території</p> - Військові та переселенці запустили прапор України в бік окупованого Донецька

    Один з організаторів акції зазначив, що Україна хоче нагадати, що поверне свої території

    Скріншот з відео

    Подібні заходи вже неодноразово проводилися і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України

    Неподалік лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.

    Пресцентр повідомляє, що вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з’явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.

    Наприклад, відео виклали у спільноті «Типичный Донецк» у забороненій соцмережі «ВКонтакте».

    «Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною», – заявив волонтер Оскар.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає День Конституції. Але тепер свої права будуть знати не тільки дорослі, а й маленькі українці – для дітей видали «Просту Конституцію».

    Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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