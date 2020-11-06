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    Будівництво метро на Виноградар: як прокладають тунель (відео)

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    Вже змонтували понад 100 метрів перегону між станціями &laquo;Мостицька&raquo; і &laquo;Проспект Правди&raquo; - Будівництво метро на Виноградар: як прокладають тунель (відео)
    Вже змонтували понад 100 метрів перегону між станціями «Мостицька» і «Проспект Правди»
    Фото: скріншот відео

    Тривають роботи з будівництва станцій «Мостицька» і «Проспект Правди»

    Будівництво двох нових станцій столичного метро на Виноградар триває за графіком. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    Також він продемонстрував відео, як прокладають тунель від майбутньої станції «Мостицька» в напрямку станції «Сирець».

    «Будівництво метро триває за графіком. Представники «Київметробуду» запевнили, що в повному обсязі отримують фінансування від міста і роблять все, щоб у грудні 2021 року ми відкрили дві нові станції метро на Виноградар», – повідомив Кличко.

    За його словами, триває процес бетонування тунелів від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Проспект Правди». Там вже змонтували понад 100 метрів перегону. Також тривають роботи з будівництва самих станцій, які виглядатимуть дуже гарно і сучасно.

    «Щодо тунелепрохідницького щита «Галина» – саме так він називається – ми запустили його півтора місяця тому. Цей комплекс вже пройшов 280 метрів у напрямку станції «Сирець». Зараз він вийшов на проєктну потужність і приблизно за п’ять місяців прокладе тунель у напрямку станції «Сирець» довжиною в 1300 метрів», – зазначив Кличко.

    Віталій Кличко Київ метро будівництво
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