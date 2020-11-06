Будівництво метро на Виноградар: як прокладають тунель (відео)

Тривають роботи з будівництва станцій «Мостицька» і «Проспект Правди»

Будівництво двох нових станцій столичного метро на Виноградар триває за графіком. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Також він продемонстрував відео, як прокладають тунель від майбутньої станції «Мостицька» в напрямку станції «Сирець».

«Будівництво метро триває за графіком. Представники «Київметробуду» запевнили, що в повному обсязі отримують фінансування від міста і роблять все, щоб у грудні 2021 року ми відкрили дві нові станції метро на Виноградар», – повідомив Кличко.

За його словами, триває процес бетонування тунелів від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Проспект Правди». Там вже змонтували понад 100 метрів перегону. Також тривають роботи з будівництва самих станцій, які виглядатимуть дуже гарно і сучасно.

«Щодо тунелепрохідницького щита «Галина» – саме так він називається – ми запустили його півтора місяця тому. Цей комплекс вже пройшов 280 метрів у напрямку станції «Сирець». Зараз він вийшов на проєктну потужність і приблизно за п’ять місяців прокладе тунель у напрямку станції «Сирець» довжиною в 1300 метрів», – зазначив Кличко.