Посилення контролю за дотриманням карантину в метро: що зміниться

Контроль буде посилено на перонах станцій і в вагонах

У громадському транспорті Києва, зокрема, в метро посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів. Про це 4 листопада повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У поліції метрополітену сайту «Сьогодні» повідомили, що станом поки не надходили розпорядження про посилення контролю.

До того ж співробітники поліції і так стежать за дотриманням маскового режиму на входах до метро. Там зазначають, що найскладніше контролювати пасажирів у години пік, коли на станціях і пересадкових вузлах збирається багато пасажирів.

Чому посилять контроль у метро

Після проведення моніторингу встановлено, що люди заходять на станції метрополітену в масках, а потім їх знімають і пересуваються підземкою з відкритим обличчям, абсолютно не дотримуючись безпечної дистанції.

«Пасажири нехтують правилами й ігнорують масковий режим у підземці. А, однак, встановлено, що 30% інфікування коронавірусом відбувається саме в громадському транспорті міста. Це дуже небезпечно. І щоб не закривати метро, нам потрібно навести там порядок. Люди повинні розуміти це і дотримуватися правил, щоб уберегти своє здоров'я і навколишніх людей», – говорить керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Як і де посилять контроль у підземці

У КП «Київський метрополітен» підтвердили, що на вході в метро давно працюють співробітники поліції, які контролюють виконання пасажирами маскового режиму.

Але водночас підкреслюють, що слід посилити контроль на перонах станцій та у вагонах.

«Порушення відбувається безпосередньо на станціях метро та у вагонах поїздів, де немає контролю. До цієї роботи місто тепер підключає «Муніципальну варту». Її співробітники будуть працювати автономно, робити людям зауваження та співпрацювати з поліцією, щоб посилити дотримання маскового режиму, враховуючи всю складність ситуації з поширенням інфекції», – розповіла сайту «Сьогодні» Наталія Макогон, заступниця начальника Київського метрополітену.

Контроль буде посилено на найжвавіших станціях столичної підземки. Співробітникам «Муніципальної варти» нададуть перелік станцій, де важливо контролювати дотримання маскового режиму

Наприклад, на станціях «Вокзальна», «Чернігівська», «Лісова», «Лівобережна», а також на пересадкових вузлах, де великий пасажиропотік.

Хто контролюватиме дотримання пасажирами карантинних обмежень

«Поки від «Муніципальної варти» ми ще не отримали інформацію, скільки її співробітників буде залучено і скільки часу вони чергуватимуть в метро. Контроль потрібен, щоб пасажири правильно носили маски – прикривали ніс, не знімали їх у вагоні поїзда. Також потрібно працювати з пасажирами, які принципово не хочуть носити маску в метро, навіть після зауважень від працівників підземки. Таких громадян будуть затримувати і передавати співробітникам поліції», – уточнює Макогон.

У «Муніципальній варті» підтвердили, що її співробітники будуть стежити за дотриманням маскового режиму в метрополітені.

«Чекаємо протоколу дій, який мають затвердити в КМДА. Після його отримання ми зможемо сказати, в якому форматі будуть чергувати в метрополітені наші співробітники, скільки людей буде залучено і якою буде процедура їхньої роботи», – повідомили у пресслужбі «Муніципальної варти».

Пасажири вже передбачають часті конфлікти в вагонах і на перонах.

Нагадаємо, 4 листопада під час онлайн-брифінгу Кличко заявив, що без масок в метро пасажирів не впускатимуть.