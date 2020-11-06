Київська підземка святкує своє 60-річчя: на пасажирів чекає сюрприз
У метро буде встановлено рекорд України
Сьогодні, 6 листопада 2020 року, Київському метрополітену виповнюється 60 років.
З цієї нагоди столична підземка підготувала невеличкий сюрприз для пасажирів, повідомляє пресслужба метрополітену.
Так, сьогодні о 18 годині засяє станція «Золоті ворота». Підсвічуватиметься станція вогнями рівно хвилину.
Крім того, сьогодні, у день 60-річчя метро, один із пристрасних метрофанів, гід-екскурсовод у рукавичках Максим Дербеньов встановить рекорд - проїде всі станції підземки за найкоротший час. За умовами на кожній станції обов'язково виходити. Подія буде офіційно зафіксована та занесена до Книги рекордів України.