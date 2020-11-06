Київська підземка святкує своє 60-річчя: на пасажирів чекає сюрприз

У метро буде встановлено рекорд України

Сьогодні, 6 листопада 2020 року, Київському метрополітену виповнюється 60 років.

З цієї нагоди столична підземка підготувала невеличкий сюрприз для пасажирів, повідомляє пресслужба метрополітену.

Так, сьогодні о 18 годині засяє станція «Золоті ворота». Підсвічуватиметься станція вогнями рівно хвилину.

Крім того, сьогодні, у день 60-річчя метро, один із пристрасних метрофанів, гід-екскурсовод у рукавичках Максим Дербеньов встановить рекорд - проїде всі станції підземки за найкоротший час. За умовами на кожній станції обов'язково виходити. Подія буде офіційно зафіксована та занесена до Книги рекордів України.

6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу Київського метрополітену — ділянку Святошино-Броварської лінії завдовжки 5,2 км з п'ятьма станціями від «Вокзальна» до «Дніпра».

Чотири станції першої черги будівництва («Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна») визнані пам'ятками архітектури місцевого значення, ще три станції («Дніпро», «Либідська», «Золоті ворота») мають статус об'єктів культурної спадщини.

Автори станції «Золоті ворота» 1991 року були відзначені Державною премією України з архітектури.

У Києві три лінії метро, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції зі трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста.